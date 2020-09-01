В Воронежской области назвали самые крупные очаги коронавируса

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о самых крупных очагах коронавируса в Воронежской области.

Печальный лидер здесь - Воронежский центр ракетного двигателестроения. На предприятии, образовавшемся вследствие объединения мехзавода и КБХА, коронавирус подтвердился у 254 работников.

Второе место – у Рамонского дома-интерната для престарелых и инвалидов дома-интерната. Там болезнь обнаружили у 119 человек – 107 людей, которые там живут, и 12 сотрудников учреждения. По поводу этого массового заражения возбудили уголовное дело.

Третьей стала БСМП №10, в народе более известная как «Электроника». Там санитарные врачи сообщили о 72 заболевших. Вспышка в больнице была в конце апреля – тогда заразились 45 пациентов и 24 сотрудника медучреждения. Получается, с тех пор прибавились еще трое.

В отделении областной психиатрической больницы в селе Орловка COVID-19, по свежей информации, обнаружили у 62 человек, хотя ранее были только единичные случаи. 55 человек заразились в поселке Дубровка Терновского района, закрытом на карантин.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили о вспышке коронавируса в воронежском отделении Сбербанка. В этом финансовом учреждении COVID-19 заболели 41 человек, но к концу июня ситуация там вроде бы нормализовалась.

Напомним, утром 1 сентября стало известно о еще шести умерших от коронавируса жителях Воронежской области и 97 новых зараженных.