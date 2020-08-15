На одном из крупнейших предприятий Воронежа заболели коронавирусом 254 человека

Работники Центра ракетного двигателестроения очень обеспокоены ростом числа заболеваний коронавирусом. Фото: roscosmos.ru

В Центре ракетного двигателестроения сложилась крайне неприятная ситуация с заболеваниями коронавирусом. Напомним, не так давно это предприятие было образовано путем слияния механического завода и конструкторского бюро химавтоматики (КБХА). Одно из приоритетных направлений работы Центра – производство двигателей для космических аппаратов.

В Роспотребнадзоре сообщают, что с момента начала эпидемии коронавируса эту опасную заразу подхватили 254 работника этого предприятия. Причем только за последнюю неделю выявили еще десять больных. В Центре ракетного двигателестроения с цифрами санитарного ведомства не спорят.

Естественно, работники предприятия задают вопросы, что делают для их безопасности. Официально им сообщают следующее:

- В производственном корпусе с наибольшим количеством случаев проведена дезинфекция с применением хлорсодержащих средств рабочих мест и мест общего пользования. Работники с подтвержденным диагнозом, а также контактировавшие с ними коллеги, направлены на домашнюю самоизоляцию, Роспотребнадзор проводит их тестирование. Но этим мы не ограничиваемся. Тесты на предприятии сейчас проводят и тем, кто с больными не контактировал. За последние несколько дней эту процедуру прошли около 200 человек. Начальникам подразделений под персональную ответственность даны указания о неукоснительном соблюдении противоэпидемических мер (включая соблюдение масочного режима), введенных ранее на предприятии. Администрация ежедневно отслеживает ситуацию и принимает необходимые решения.

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