2020-04-29T12:31:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом пациентов воронежской больницы «Электроника» возросло до 45

Финальный тест на Covid-19 стал положительным у 24 медиков из 26
Юлия ДИДЕНКО
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Из-за вспышки заражений в больнице решили принять дополнительные эпидмеры.Из-за вспышки заражений в больнице решили принять дополнительные эпидмеры.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В воронежской больнице «Электроника» коронавирус нашли у 45 пациентов. Об этом сообщили в региональном оперштабе в среду, 29 апреля. Выявить новых заболевших помогла работа с контактным кругом ранее заразившихся.

По новым данным, Сovid-19 подтвердился 45 пациентов. При этом у 27 из них диагноз подтвержден финальным тестом. Напомним, несколько дней назад зараженных пациентов было всего 15. Также коронавирусом заразились 24 медика. У 2 сотрудников предварительный анализ не подтвердился.

Из-за вспышки заражений в больнице решили принять дополнительные эпидмеры. В БСМП №10 из 18 отделений закрыто семь. Речь идет о нейрохирургии, двух нейрососудистых, реанимации №3, эндокринологии, хирургии и травматологии.

- В больнице штатно работают роддом, приемное отделение, кардиология, урология, гинекология, нефрология и другие отделения. Они принимают пациентов. Ограничений в оказании медпомощи в связи с закрытием некоторых отделений нет, за исключением нейрохирургических больных и больных с инсультами - их принимает ВОКБ №1, - прокомментировали в оперштабе.

Отметим, на сегодняшний день в «Электронике» нет пациентов, больных коронавирусом. Их перевели в в другие стационары Воронежа. Помощь пациентам, находящимся на лечении в БСМП №10, оказывают только медики, имеющие отрицательные тесты на коронавирус.

Кстати, по данным на утро, 29 апреля, официально диагноз подтвержден у 459 жителей области. За сутки было выявлено 39 новых случаев заражения Covid-19. Среди новых выявленных заболевших - 10 приезжих из Москвы и Московской области, а также двое детей 3 и 12 лет, заразившихся контактным способом. 57 пациентов выздоровели, восемь человек умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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