Количество выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 26 апреля достигло 57 человек
За день болезнь официально победили еще 15 человек
Фото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
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Рекордное количество выздоровевших от коронавируса воронежцев зарегистрировано в воскресенье, 26 апреля. По данным оперативного штаба области по борьбе с инфекцией, в этот день общее количество выписанных пациентов достигло 57 человек. Таким образом, за сутки болезнь победили 15 пациентов.
Напомним, на сегодня общее количество воронежцев с диагнозом «коронавирус» составляет 338 человек. Восемь из них умерли.
С подозрением на болезнь в стационарах региона находятся 496 воронежцев. Под наблюдением на дому - 2 954 жителя области.
ИСТОЧНИК KP.RU