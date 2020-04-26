Количество выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 26 апреля достигло 57 человек

26 Апр 2020 2020-04-26T21:19:44+03:00

За день болезнь официально победили еще 15 человек

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Рекордное количество выздоровевших от коронавируса воронежцев зарегистрировано в воскресенье, 26 апреля. По данным оперативного штаба области по борьбе с инфекцией, в этот день общее количество выписанных пациентов достигло 57 человек. Таким образом, за сутки болезнь победили 15 пациентов.

Напомним, на сегодня общее количество воронежцев с диагнозом «коронавирус» составляет 338 человек. Восемь из них умерли.

С подозрением на болезнь в стационарах региона находятся 496 воронежцев. Под наблюдением на дому - 2 954 жителя области.

ИСТОЧНИК KP.RU