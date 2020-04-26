Коронавирус в Воронеже, последние новости на 26 апреля 2020: районы с зараженными, инструкция ГИБДД, новое заявление врача

В Воронежской области заразились коронавирусом 313 человек. По данным на 26 апреля, выздоровели и отправились домой 42 пациента. Восемь заболевших скончались. Количество госпитализированных с подозрением на COVID-19 за сутки выросло на пять человек. Сейчас в стационарах региона находятся 381 воронежец. Под наблюдением на дому - 2 954 жителя области.

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал список воронежских муниципалитетов, где зарегистрировали COVID-19. Так, инфекцию обнаружили в Аннинском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Грибановском, Калачеевском, Кантемировском, Лискинском, Новоусманском, Ольховатском, Новохоперском, Павловском, Петропавловском, Поворинском, Подгоренском, Рамонском, Россошанском, Семилукском, Терновском и Хохольском районах, а также в Борисоглебске и Воронеже.

Заразившийся коронавирусом врач Александр Шулепов, работающий в скорой Новоусманской районной больницы, объяснил сделанное ранее скандальное заявление. По его словам, видеообращение было записано на эмоциях. Медик просто испугался своего состояния. На деле же его не заставляли работать после подтверждения диагноза, а практически сразу сняли со смены.

Госавтоинспекция подготовила актуальную инструкцию для водителей, которые собираются на личном транспорте отправиться в другие регионы. Так как ситуация в каждом субъекте индивидуальная, предварительно следует прочитать информацию на сайтах местных органов власти. Кроме того, с собой нужно взять паспорт, документы на автомобиль, справки о временной регистрации в другом городе или трудовой договор.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.