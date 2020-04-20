В Воронежской области умер седьмой пациент с предварительно подтвержденным коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T13:15:03+03:00

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В Борисоглебской районной больнице умер мужчина с предварительным диагнозом коронавирус. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник, 20 апреля.

Жителю Поворинского района было 59 лет. 7 апреля он вернулся из Москвы, где работал вахтовым методом. 13 апреля почувствовал себя плохо. А 16 апреля вызвал скорую помощь и сообщил о том, что у него есть признаки ОРВИ. 17 апреля мужчину доставили в инфекционное отделение Борисоглебской РБ. Предварительно положительный результат теста пришел 19 апреля. В тот же день мужчина скончался.

Пациент получал противовирусное лечение, находился на ИВЛ. Имел сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Напомним, 20 апреля также объявили о смерти 37-летнего воронежца с подтвержденным диагнозом Covid-19. Всего в регионе от коронавируса скончались семь человек. Вылечились 28. Заражены 180.

ИСТОЧНИК KP.RU