В селе Воронежской области, закрытом на карантин, число больных коронавирусом возросло до 36

28 Июль 2020 2020-07-28T18:47:03+03:00

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В селе Дубровка Терновского района, где живут 504 человека, не утихает вспышка коронавируса. Еще недавно стало известно о 27 заразившихся (причем отмечали, что у всех заболевание протекает легко или и вовсе бессимптомно), то теперь оказалось, что их уже 36.

Тем не менее в областном оперативном штабе считают, что в целом ситуация в селе находится под контролем:

- Въезд автомобилей в этот населенный пункт разрешен только местным жителям, остальных не пропускают. Впрочем, Дубровка находится не на магистральной трассе, и желающих отправиться в дорогу в нее или через нее немного. Родственников и друзей жителей села предупредили, они отложили визиты, если они были запланированы, благо есть возможность пообщаться по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU