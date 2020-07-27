В Воронежской области из-за коронавируса закрыли на карантин целое село

27 Июль 2020 2020-07-27T19:14:44+03:00

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В село Дубровка Терновского района посторонним въезд запрещен. По разным данным там проживает порядка 500 жителей, из которых COVID-19 подтвердился у 29.

- Наличие коронавируса выявили у 29 жителей в период с 18 по 24 июля. У всех отмечается бессимптомное или легкое течение заболевания. Лечение проводится амбулаторно. Необходимости в госпитализации кого-либо нет. Ведется динамическое медицинское наблюдение за всеми инфицированными и контактными. Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, - прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU