В Воронежской области из-за коронавируса закрыли на карантин целое село
В село Дубровка Терновского района посторонним въезд запрещен. По разным данным там проживает порядка 500 жителей, из которых COVID-19 подтвердился у 29.
- Наличие коронавируса выявили у 29 жителей в период с 18 по 24 июля. У всех отмечается бессимптомное или легкое течение заболевания. Лечение проводится амбулаторно. Необходимости в госпитализации кого-либо нет. Ведется динамическое медицинское наблюдение за всеми инфицированными и контактными. Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, - прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU