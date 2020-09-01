Коронавирус в Воронеже: к 1 сентября еще 6 человек умерли и 97 заразились

Федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил свежую статистику по заболеваемости. По состоянию на 1 сентября, в Воронежской области прибавилось еще 97 заразившихся. Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе ковид диагностировали у 14241 человека.

К сожалению, за сутки в нашем регионе прибавилось летальных случаев - от осложнений коронавируса умерли 6 пациентов. И Воронежская область вышла на четвертое место в стране по суточному приросту умерших от ковида.

Победили болезнь еще 149 пациентов, всего с начала наблюдений вылечились 12684 жителя области.