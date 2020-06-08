2020-06-08T17:57:39+03:00
Общество

Вспышка коронавируса в интернате под Воронежем: заразились 107 проживающих и 12 сотрудников

20 человек из числа заразившихся находятся в больницах
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Для сравнения всего в интернате живут и работают порядка 200 человекДля сравнения всего в интернате живут и работают порядка 200 человекФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Невероятный скачок заболеваемости коронавирусом, который произошел 8 июня в Воронежской области, объясняется вспышкой в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В учреждении Covid-19 выявлен у 107 проживающих в учреждении и у 12 его сотрудников. Об этом сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Для сравнения всего в интернате живут и работают порядка 200 человек.

20 человек из числа заразившихся находятся в больницах, на текущий момент угрозы их жизни нет. У остальных болезнь протекает в бессимптомной форме. Проживающие находятся в изолированной зоне дома-интерната, а 12 заболевших работников лечатся на дому.

-Совместно с Роспотребнадзором приняты все противоэпидемические меры: тотальная дезинфекция, деление учреждения на «чистую» и «грязную» зоны, термометрия, регулярные консультации врачей, - дополнили в оперштабе.

Дом-интернат обеспечен всеми необходимыми лекарствами, средствами индивидуальной защиты, едой, бутилированной водой. Питание организовано в комнатах, где находятся проживающие.

Всего 8 мая зафиксировано 228 новых диагнозов за сутки. С учетом последних заболевших общие цифры на сегодня – 3065.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время массовой проверки инспекторы остановили 84 пьяных водителей в Воронежской области
Мэрия Воронежа готовит под застройку землю бывшего экскаваторного завода
В Воронежской области пропала женщина, уехавшая из дома на машине
Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, вновь далеки от нормы
В Воронеже увеличилось число исчезнувших крышек колодцев
Воронежский «Факел» продлил контракт с еще одним молодым футболистов
Вспышка коронавируса в интернате под Воронежем: заразились 107 проживающих и 12 сотрудников
После открытия пунктов приема металлов в Воронеже участились пропажи люков
Подвал многоэтажки в центре Воронежа затопило кипятком
В Воронеже часть леса могут вырубить, чтобы построить детсад
В подразделении «РВК-Воронеж» произошла вспышка коронавируса
В воронежском управлении Пенсионного фонда несколько сотрудников заразились коронавирусом
В Воронеже на дружеских посиделках одна гостья чуть не зарезала другую ножом
В приюте для детей в Воронежской области нарушили требования пожарной безопасности
95 жителей Воронежской области, перенесших коронавирус, отправили на долечивание
В Воронежской области отравившей кислотой трехмесячного ребенка матери вынесли новый приговор
Воронежец разбил свою машину и решил отправиться домой на чужой
Дайверы очистили дно реки Усманка под Воронежем
Воронежцы могут задать специалистам вопросы по организации детского отдыха
В Воронеже женщине, зарезавшей мужа, не удалось свалить вину на незнакомца