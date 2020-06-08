Вспышка коронавируса в интернате под Воронежем: заразились 107 проживающих и 12 сотрудников

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:57:39+03:00

Для сравнения всего в интернате живут и работают порядка 200 человек Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

20 человек из числа заразившихся находятся в больницах

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Невероятный скачок заболеваемости коронавирусом, который произошел 8 июня в Воронежской области, объясняется вспышкой в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В учреждении Covid-19 выявлен у 107 проживающих в учреждении и у 12 его сотрудников. Об этом сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Для сравнения всего в интернате живут и работают порядка 200 человек.

20 человек из числа заразившихся находятся в больницах, на текущий момент угрозы их жизни нет. У остальных болезнь протекает в бессимптомной форме. Проживающие находятся в изолированной зоне дома-интерната, а 12 заболевших работников лечатся на дому.

-Совместно с Роспотребнадзором приняты все противоэпидемические меры: тотальная дезинфекция, деление учреждения на «чистую» и «грязную» зоны, термометрия, регулярные консультации врачей, - дополнили в оперштабе.

Дом-интернат обеспечен всеми необходимыми лекарствами, средствами индивидуальной защиты, едой, бутилированной водой. Питание организовано в комнатах, где находятся проживающие.

Всего 8 мая зафиксировано 228 новых диагнозов за сутки. С учетом последних заболевших общие цифры на сегодня – 3065.

ИСТОЧНИК KP.RU