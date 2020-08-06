В Воронеже участковому, устроившему ДТП с двумя погибшими, смягчили условия домашнего ареста

"Тойота" сразу после роковой аварии. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В Железнодорожном районном суде продлили до 8 сентября домашний арест 24-летнего участкового Владимира Шейкина. Напомним, 9 июня он устроил ДТП на Ленинском проспекте недалеко от остановки «Заводская». Его «Тойота», вылетевшая на тротуар, сбила насмерть 42-летнего инженера связи Дмитрия Журавлева, возвращавшегося домой с работы. Также иномарка ударила еще двух пешеходов – 42-летнюю женщину из Эртиля (очевидцы сообщали, что у нее оторвало руку) и 71-летнюю пенсионерку из Воронежа. Пожилая женщина в конце июня умерла в больнице.

Теперь Шейкин имеет право на некоторое время выходить из дома, но недалеко. По конкретным часам отлучки пояснения в суде не дали, также неясна мотивировка послаблений. Ранее стало известно, что у участкового жена ждет ребенка. Пожалуй, это все, что пока можно зачесть полицейскому за смягчающее обстоятельство.

После рокового ДТП в Сеть попали сразу два видео. По одному из них кажется, что вина участкового в аварии бесспорна. В другом ситуация предстает не такой однозначной, ехавшие рядом машины вроде бы создавали проблемы. В то же время и это видео не снимает вопрос, почему участковый ехал с явным превышением скорости.

В региональном ГУ МВД подтвердили озвученную ранее информацию, что до суда участковый отстранен от работы. А дальше все зависит от решения служителей Фемиды.

После смерти пенсионерки действия участкового переквалифицировали на часть 5 статьи 264 УК РФ, карающую за нарушение правил, повлекшее смерть двух или более лиц. Максимальная ответственность по ней, - семь лет лишения свободы.