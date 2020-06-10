Кто виноват? : появилось видео, которое меняет представление о смертельном ДТП с участием полицейского в Воронеже.

Чудовищное ДТП у дома № 169 по Ленинскому проспекту, в котором погибло три человека, мог спровоцировать инцидент у остановки «Заводской». До этого он оставался незамеченным.

Мы публиковали видео момента смертельной аварии, произошедшей 9 июня: хотя кадры и не четкие, но на них видно, что у пешеходов не было шансов как-либо увернуться от летящей на них черной Toyota Crown. За рулем иномарки был 24-летний участковый.

Следователи уже начали проверку. О самом полицейском пока известно немного. Молодой участковый от дачи показаний отказался. И это вызывает вопросы: почему он не рассказал о том, что случилось буквально за минуту до смертельной аварии?

В Воронеже полицейский на Тойоте сбил пешеходов: один из них погиб, двое ранены.

Очевидцы опубликовали видео, на котором происходит следующее: фура медленно выезжает со второстепенной дороги на Ленинский проспект. Водителю грузовика явно тяжело выбраться, его никто не пропускает. Однако он продолжает движение.

В то же время, если судить по видео, водитель кроссовера вместо того, чтобы остановиться и пропустить фуру, решает объехать ее и перестраивается в среднюю полосу. Этот маневр в свою очередь влияет на поведение водителя маршрутного автобуса - тот также начинает перестраиваться, как будто не замечая, что по крайней полосе едет еще одна машина.

Словно по принципу домино уже водитель серебристого автомобиля, уходя от автобуса, выеззает через сплошные линии на встречную полосу, где то ли задевает, то ли просто «пугает» водителя Toyota Crown. Того самого, что впоследствии вылетит на тротуар...

Это видео не снимает вопросов: почему молодой участковый ехал столь быстро? Почему он не остановился после этого инцидента. Остается следить за тем, как в этих новых обстоятельствах будет разбираться полиция.

Ранее президент Федерации автомобильного спорта Воронежской области Алексей Филимонов предупреждал, что причина аварии могла не попасть на предыдущее видео.

Пострадавшие в ДТП на Ленинском проспекте женщины находятся в реанимации в тяжелом состоянии.