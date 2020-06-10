2020-06-10T13:04:09+03:00
Происшествия

Воронежский полицейский, сбивший трех пешеходов, успел отработать участковым меньше года

Сейчас решается вопрос об его аресте
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото предоставлено СУ СКР по Воронежской области.Фото предоставлено СУ СКР по Воронежской области.
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«КП-Воронеж» выяснила некоторые подробности о 24-летнем участковом, который накануне сбил трех пешеходов на Ленинском проспекте. По неофициальной информации, он окончил местный институт МВД. Учиться приехал из другого региона. Но после вуза остался в Воронеже. Обычно молодые полицейские приступают к своим обязанностям в августе-сентябре, то есть 24-летний участковый не успел отработать и года. Он женат, детей нет.

Как сообщают в региональном ГУ МВД, авария случилась в нерабочее время. Но, видимо, это просто означает, что сотрудник возвращался после трудового дня. Его участок находится неподалеку от места ДТП. Возможно, оно случилось даже на подведомственной ему территории. По словам коллег, 24-летний полицейский за короткое время службы ничем запомниться не успел.

Напомним, смертельное ДТП случилось 9 июня около 19.20 у дома № 169 на Ленинском проспекте в Железнодорожном районе. Участковый на личной «Тойоте» не справился с управлением автомобилем и вылетел на тротуар. Под колеса попали трое пешеходов. 42-летний мужчина погиб на месте, такого же возраста женщина и 71-летняя пенсионерка попали в больницу. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В отношении участкового следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. От дачи показаний полицейский отказался. Решается вопрос об его аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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