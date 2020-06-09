2020-06-10T00:00:07+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием полицейского в Воронеже

Один человек погиб, двое ранены
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото с сайта СУ СКР по Воронежской области.Фото с сайта СУ СКР по Воронежской области.
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Следователи начали проверку по факту смертельного ДТП с участием полицейского в Воронеже. Силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, 9 июня около 19 часов 20 минут 24-летний полицейский на «Тойоте» двигался по проезжей части Ленинского проспекта. На пересечении с улицей Зои Космодемьянской не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. 42-летний мужчина скончался на месте, двух женщин 42 лет и 71 года госпитализировали. Ранее очевидцы сообщали, что одной из пострадавших оторвало руку, а пожилая женщина жаловалась на боль в паху и груди, ее правая рука была в крови.

Фото с сайта СУ СКР по Воронежской области.

Фото с сайта СУ СКР по Воронежской области.

В региональном ГУ МВД корреспонденту «КП-Воронеж» пояснили: участковый в момент аварии не находился на службе и двигался на личной машине.

- Рассматриваются различные причины ДТП, в том числе техническая неисправность «Тойоты», а также уход от столкновения с другой машиной. Признаков опьянения у водителя не установлено. Начата служебная проверка. Если вина участкового подтвердится, он будет уволен и привлечен к уголовной ответственности.

По данным следователей, признаков алкогольного опьянения у полицейского также не обнаружено. Но для для точного исследования у него взяли образцы крови.

- Произведен осмотр места происшествия, транспортное средство изъято, допрашиваются свидетели, назначаются судебно-медицинские и авто-технические экспертизы, выполняется комплекс следственных действий и мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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