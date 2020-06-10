Пострадавшие в ДТП с полицейским женщины находятся в реанимации в Воронеже
10 июня в пресс-службе регионального департамента здравоохранения рассказали, что пострадавшие в ДТП на Ленинском проспекте женщины находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Лечебно-диагностические мероприятия проводятся в полном объеме.
Ранее «КП-Воронеж» рассказывала, что две женщины в возрасте 42 лет и 71 года доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Они пострадали, когда на них вылетела Toyota Crown.
В сети появилось видео момента смертельной аварии, произошедшей 9 июня: хотя кадры и не четкие, но на них видно, что у пешеходов не было шансов как-либо увернуться от летящей на них машины. За рулем иномарки был 24-летний участковый.
Следователи уже начали проверку: возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Сам участковый от дачи показаний отказался.
Тем временем один из воронежцев разместил пост в память о друге, погибшем в страшной аварии: 42-летний Дмитрий Журавлев, работавший инженером связи, в момент ДТП возвращался домой.
ИСТОЧНИК KP.RU