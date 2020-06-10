Смертельное ДТП с участием полицейского в Воронеже сняли на видео

Черная Toyota Crown на сумасшедшей скорости уходит с третьей полосы в неуправляемый занос и вылетает на тротуар у дома № 169 по Ленинскому проспекту... В сети появилось видео момента смертельной аварии, произошедшей 9 июня: хотя кадры и не четкие, но на них видно, что у пешеходов не было шансов как-либо увернуться от летящей на них машины. За рулем иномарки был 24-летний участковый.

Один из пешеходов, 41-летний мужчина, погиб на месте, две женщины в возрасте 42 лет и 71 года доставлены в тяжелом состоянии в больницу.

Следователи уже начали проверкуФото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Следователи уже начали проверку: возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подключилась к делу и прокуратура. Полицейский, подозреваемый в совершении ДТП задержан.

Предстоит разобраться, что стало причиной аварии. По видео можно предположить, что молодой участковый на Toyota Crown оказался между двух автомобилей. Один водитель стоял в третьей полосе, видимо, ожидая момент для разворота, второй спокойно ехал по средней полосе. Видимо, затормозить и перестроиться полицейский уже не успевал, поэтому и пошел на рискованный маневр.