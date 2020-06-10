2020-06-10T14:56:22+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП с участием полицейского в Воронеже сняли на видео

В аварии погиб 41-летний мужчина и серьезно пострадали две женщины
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Черная Toyota Crown на сумасшедшей скорости уходит с третьей полосы в неуправляемый занос...Черная Toyota Crown на сумасшедшей скорости уходит с третьей полосы в неуправляемый занос...Фото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Черная Toyota Crown на сумасшедшей скорости уходит с третьей полосы в неуправляемый занос и вылетает на тротуар у дома № 169 по Ленинскому проспекту... В сети появилось видео момента смертельной аварии, произошедшей 9 июня: хотя кадры и не четкие, но на них видно, что у пешеходов не было шансов как-либо увернуться от летящей на них машины. За рулем иномарки был 24-летний участковый.

Один из пешеходов, 41-летний мужчина, погиб на месте, две женщины в возрасте 42 лет и 71 года доставлены в тяжелом состоянии в больницу.

Следователи уже начали проверку Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Следователи уже начали проверкуФото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Следователи уже начали проверку: возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подключилась к делу и прокуратура. Полицейский, подозреваемый в совершении ДТП задержан.

Предстоит разобраться, что стало причиной аварии. По видео можно предположить, что молодой участковый на Toyota Crown оказался между двух автомобилей. Один водитель стоял в третьей полосе, видимо, ожидая момент для разворота, второй спокойно ехал по средней полосе. Видимо, затормозить и перестроиться полицейский уже не успевал, поэтому и пошел на рискованный маневр.

В Воронеже полицейский на Тойоте сбил пешеходов: один из них погиб, двое ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Вместо тюрьмы лучше его сослать в саратовский театр на 7 лет»: Друг Михаила Ефремова Андрей Ургант прокомментировал смертельное ДТП с участием актера
Андрей Львович не стеснялся в выражениях и даже назвал Евремова «идиотом, который нажрался и убил человека» [видео]
Новости 24
Прокуратура начала проверку по факту обнаружения подброшенного в подъезде воронежского дома младенца
«Нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов»: воронежские рестораторы добиваются льгот на летние веранды
В Воронеже пасынок, угнавший машину отчима, может сесть в тюрьму на пять лет
Клиентам Сбербанка стало доступно онлайн-кредитование на покупку техники Apple
Экс-директора воронежского ЧОПа будут судить за «экономию» в 3,3 млн рублей
В оперштабе объяснили новый коронавирусный рекорд в Воронежской области
В Воронеже чиновники ведут прием горожан по телефону
В Воронежской области заложили 100 млн рублей на выплату компенсации взамен предоставления участков многодетным семьям
В Воронеже на выходных резко похолодает
Сотрудники Росреестра проконсультируют воронежцев по телефонам
Спасатели предупреждают воронежцев об угрозе пожаров из-за аномальной жары
Воронежец хотел купить BMW X5, но попал в ловушку мошенника