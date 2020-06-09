В Воронеже полицейский на «Тойоте» сбил пешеходов: один из них погиб, двое ранены

9 Июнь 2020 2020-06-09T22:47:33+03:00

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9 июня в 19.25 у дома № 169 на Ленинском проспекте случилась авария, в которой погиб пешеход. По словам местных жителей, на тротуар вылетела «Тойота» и сбила нескольких человек. Машина в итоге врезалась в магазин.

Один из пешеходов, молодой мужчина, погиб на месте. Очевидцы ДТП сообщают, что девушке оторвало руку, а пожилая женщина жаловалась на боль в паху и груди, ее правая рука была в крови. По их словам, из машины вышел мужчина в форме полицейского. Сейчас его куда-то увезли.

- По предварительным данным, 24-летний участковый в свободное от работы время ехал на личном автомобиле, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Рассматриваются различные причины ДТП, в том числе техническая неисправность «Тойоты», а также уход от столкновения с другой машиной. Признаков опьянения у водителя не установлено. Начата служебная проверка. Если вина участкового подтвердится, он будет уволен и привлечен к уголовной ответственности.

Обновление: В полиции сообщили, что в аварии погиб 42-летний воронежец, были ранены 42-летняя жительница Эртиля и 71-летняя женщина из Воронежа. Участкового и его руководителя - и.о. начальника отдела полиции - на время служебной проверки отстранили от работы.

ИСТОЧНИК KP.RU