«Причина аварии могла не попасть на видео»: автоэксперт - о смертельном ДТП с участием полицейского в Воронеже

В сети появилась запись видеорегистратора, на которой видна страшная авария, случившаяся на Ленинском проспекте вечером 9 июня. Прокомментировать эти кадры мы попросили президента Федерации автомобильного спорта Воронежской области Алексея Филимонова.

В Воронеже полицейский на Тойоте сбил пешеходов: один из них погиб, двое ранены.

- На том видео, которое распространилось в соцсетях, реальная причина случившегося не видна. И однозначно судить по нему не могу, - оценил запись автоэксперт. - Говорить, что это был резкий поворот с третьей полосы направо или просто попытка объехать машину, которая из этого же ряда поворачивала налево, я бы не стал. Что-то произошло раньше. На этих кадрах водитель уже ехал не как должен. У автомобиля было контрсмещение. Когда его раскачивает и кидает сначала в одну сторону, потом в другую. Возможно, он выруливал. А причина осталась где-то сзади и не попала на видеорегистратор. Думаю, следствие разберется, используя доступные записи с других камер. Что касается скорости движения, то на глаз ее можно оценить в диапазоне от 60 до 80 километров в час. Была ли у водителя возможность затормозить и тем самым избежать аварии? Не исключено, что из этой ситуации его выбросило бы на встречную полосу. Видно, что просто были попытки сохранить автомобиль, не столкнуться.

Напомним, авария с участием участкового произошла 9 июня около 19.20 у дома № 169 на Ленинском проспекте в Воронеже. Полицейский на личной «Тойоте» не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. 42-летний мужчина скончался на месте. Друг погибшего рассказал в соцсетях, что тот работал инженером связи, в момент ДТП возвращался домой. Женщина 42 лет и 71-летняя пенсионерка попали в больницу. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В отношении участкового следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. От дачи показаний полицейский отказался. Решается вопрос об его аресте.

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