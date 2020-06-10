2020-06-10T12:11:57+03:00
Происшествия

Друг рассказал о воронежце, погибшем в страшном ДТП на Ленинском проспекте

42-летний инженер связи шел домой [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Вскоре после смертельной аварии место ДТП оцепили.Вскоре после смертельной аварии место ДТП оцепили.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

На своей странице ВКонтакте Роман Романцов разместил пост в память о друге, погибшем в страшной аварии, случившейся 9 июня в 19.20 на Ленинском проспекте. В нем он рассказал, что 42-летний Дмитрий Журавлев, работавший инженером связи, в момент ДТП возвращался домой. О погибшем мужчине Роман написал, что он был отличным товарищем, радостным и светлым человеком и классным профессионалом.

Напомним, вечером 9 июня на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской «Тойоту», за рулем которой сидел 24-летний участковый, резко повело вправо и понесло на тротуар. Машина наехала на трех пешеходов. 42-летний Дмитрий Журавлев погиб на месте. Его ровеснице, женщине из Эртиля, по свидетельствам очевидцев, оторвало руку. Травмы получила и 71-летняя жительница Воронежа. Обеих пострадавших отвезли в больницу. Момент аварии попал на видео.

Местные жители утверждают, что участковый после аварии вылез из машины и начал кому-то звонить. Вскоре подъехали люди и куда-то его увезли.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Полицейскому грозит до пяти лет лишения свободы. Его задержали. Участковый отказался давать показания.

В Воронеже полицейский на Тойоте сбил пешеходов: один из них погиб, двое ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский полицейский, сбивший трех пешеходов, успел отработать участковым меньше года
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции вдвое превышает норму в Воронежской области
Пострадавшие в ДТП с полицейским женщины находятся в реанимации в Воронеже
Воронежец утонул в пруду в Белгородской области
Друг рассказал о воронежце, погибшем в страшном ДТП на Ленинском проспекте
В Воронежской области 10 июня еще 78 пациентов победили новый коронавирус
Пенсионер в Воронежской области нашел чужую банковскую карту и подарил ее жене
Воронежцы рассказали, верят ли они в дружбу между начальником и подчиненным
В Воронеже задержали полицейского, устроившего ДТП с одним погибшим и двумя ранеными
В Воронеже госпитализировали скутериста после столкновения с автобусом
В Воронежской области 10 июня установлен новый антирекорд по заразившимся коронавирусом
Чиновника из районной администрации Воронежской области изолировали с воспалением легких
В оперштабе Воронежской области объяснили причины резкого роста заболеваний коронавирусом
В Воронеже на мосту на 9 Января балка рухнула на железнодорожные пути
В Воронеже полицейский на «Тойоте» сбил пешеходов: один из них погиб, двое ранены
В Воронеже «оборотня» в погонах за мошенничество на 3,5 млн все же посадили в тюрьму
Воронежские санитарные врачи забраковали восемь пляжей