Друг рассказал о воронежце, погибшем в страшном ДТП на Ленинском проспекте

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:11:57+03:00

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На своей странице ВКонтакте Роман Романцов разместил пост в память о друге, погибшем в страшной аварии, случившейся 9 июня в 19.20 на Ленинском проспекте. В нем он рассказал, что 42-летний Дмитрий Журавлев, работавший инженером связи, в момент ДТП возвращался домой. О погибшем мужчине Роман написал, что он был отличным товарищем, радостным и светлым человеком и классным профессионалом.

Напомним, вечером 9 июня на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской «Тойоту», за рулем которой сидел 24-летний участковый, резко повело вправо и понесло на тротуар. Машина наехала на трех пешеходов. 42-летний Дмитрий Журавлев погиб на месте. Его ровеснице, женщине из Эртиля, по свидетельствам очевидцев, оторвало руку. Травмы получила и 71-летняя жительница Воронежа. Обеих пострадавших отвезли в больницу. Момент аварии попал на видео.

Местные жители утверждают, что участковый после аварии вылез из машины и начал кому-то звонить. Вскоре подъехали люди и куда-то его увезли.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Полицейскому грозит до пяти лет лишения свободы. Его задержали. Участковый отказался давать показания.

В Воронеже полицейский на Тойоте сбил пешеходов: один из них погиб, двое ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU