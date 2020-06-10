2020-06-10T10:44:06+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали полицейского, устроившего ДТП с одним погибшим и двумя ранеными

Участковый отказался давать показания [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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"Тойота" сбила трех пешеходов и врезалась в магазин."Тойота" сбила трех пешеходов и врезалась в магазин.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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В региональном управлении Следственного комитета сообщили о задержании 24-летнего участкового. 9 июня около 19.20 он устроил жуткую аварию у дома № 169 на Ленинском проспекте в Железнодорожном районе.

- Полицейский от дачи показаний отказался, - сообщили в региональном СУ СК. – Решается вопрос об его аресте.

Напомним, участковый на личной «Тойоте» в свободное от службы время не справился с управлением автомобилем и вылетел на тротуар. Попавший под колеса 42-летний воронежец погиб на месте, сбитые машиной 42-летняя женщина из Эртиля (очевидцы сообщают, что у нее оторвало руку) и 71-летняя воронежская пенсионерка попали в больницу. Машина зацепила дерево и врезалась в магазин. Момент аварии попал на видео. По свидетельствам местных жителей, полицейского, бывшего за рулем, вскоре куда-то увезли.

"Тойота" вылетела на тротуар, по дороге зацепила дерево, сбила мужчину и двух женщин и протаранила магазин. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

"Тойота" вылетела на тротуар, по дороге зацепила дерево, сбила мужчину и двух женщин и протаранила магазин.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В отношении участкового возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

- Расследование дела идет под личным контролем руководителя регионального следственного управления, - добавили в СУ СК России по Воронежской области.

В региональном ГУ МВД начали служебную проверку по факту ДТП. На время ее проведения отстранен от работы не только участковый, но и его руководитель - исполняющий обязанности начальника отдела полиции.

В Воронеже полицейский на Тойоте сбил пешеходов: один из них погиб, двое ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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