В Воронеже пострадавшая в ДТП с полицейским пенсионерка умерла

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:36:22+03:00

«Тойота», за рулем которой был 24-летний участковый, на большой скорости вылетела на тротуар Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

До этого на месте аварии погиб 42-летний воронежец Дмитрий Журавлев

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ДТП на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской унесло еще одну жизнь: умерла 71-летняя жительница Воронежа. Об этом 26 июня «КП-Воронеж» сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Пенсионерка с момента аварии находилась в реанимации.

Еще одну пострадавшую, 42-летнюю женщину, не так давно перевели из реанимации, ее состояние удовлетворительное. Она продолжает лечение.

Напомним, 9 июня около 19.20 «Тойота», за рулем которой был полицейский, на большой скорости вылетела на тротуар и сбила насмерть 42-летнего воронежца Дмитрия Журавлева, инженера связи, возвращавшегося домой с работы. Двух женщин, на которых также налетела машина, госпитализировали.

Момент ДТП попал сразу на два видео. По одному вина полицейского очевидна, по другому можно разглядеть, что ему помешала машина, выехавшая на встречную полосу.

Пока же 24-летнего участкового отправили под домашний арест – до 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU