В Воронежской области за сутки еще 44 человека победили коронавирус

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:49:56+03:00

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Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом представил сводную информацию по инфекции на 21 июня. Так, заболевание подтверждено у 5863 человек. В их числе 200 сегодняшних подтвержденных случаев.

К этому моменту выздоровели 3088, в том числе 44 человека за последние сутки смогли победить инфекцию. Напомним, для лечения больных воронежские медики начали использовать метод переливания плазмы от переболевших пациентов, а также препарат "Авифавир".

30 пациентов скончались от COVID-19.

К сожалению, охват заболевания пока не позволяет Воронежской области выйти из ограничений. Коэффициент распространения инфекции и свободный коечный фонд не дотягивают до нормативов. Это не позволяет в регионе существенно смягчить режим самоизоляции. Его губернатор продлил до 28 июня включительно. В соответствие с указом Александра Гусева теперь обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет перешла в категорию рекомендуемой. Кроме того, разрешена работа магазинов, торгующих мебелью.

ИСТОЧНИК KP.RU