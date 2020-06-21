2020-06-21T09:48:53+03:00
Общество

21 июня еще у 200 воронежцев подтвердился коронавирус

Общее число зараженных составило 5863
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП".Из архива "КП".
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В Воронежской области на утро воскресенье еще у 200 человек подтвердился COVID-19. Вчера было зафиксировано 202 случая. Таким образом, с начала эпидемии количество инфицированных составило 5863. К сожалению, 30 умерло.

Для лечения больных воронежские медики начали использовать метод переливания плазмы от переболевших пациентов, а также препарат "Авифавир". На данный момент инфекцию смогли победить 3044 человека. Самая свежая цифра по выздоровевшим была вчера утром от регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом: 20 июня с COVID-19 справились еще 183 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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