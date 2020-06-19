Ограничения по коронавирусу продлили в Воронежской области: однако с пенсионеров сняли обязательную самоизоляцию

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:44:18+03:00

Также обязательные ограничения сняли с людей с хроническими заболеваниями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь жителям старше 65 лет только рекомендуют оставаться дома

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Ограничения по коронавирусу в Воронежской области продлили до 28 июня включительно. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе регионального правительства. Однако был введен ряд новых послаблений, несмотря на то, что требуемые показатели так и не пришли к норме.

В частности, теперь разрешена торговля мебелью - соответственно воронежцы смогут уже в ближайшее время посетить профильные магазины.

Но и это не все: как отметил в облправительтсве, «самоизоляция для ряда категорий граждан теперь отнесена к рекомендации».

Теперь в указе так: если раньше должны были «обязать» граждан «в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2.. (речь в основном идет о хронических проблемах со здоровьем - от авт.)» соблюдать самоизоляцию, то теперь им ее только «рекомендуют».

Но не забывайте про масочный режим.

19 июня в Воронеже от коронавируса умерли еще два человека. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 30 смертей от коронавируса.

Напомним, всего с момента наблюдений COVID-19 заразился 5461 житель области. Вылечился 2861 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU