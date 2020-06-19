2020-06-19T17:44:18+03:00
Общество

Ограничения по коронавирусу продлили в Воронежской области: однако с пенсионеров сняли обязательную самоизоляцию

Теперь жителям старше 65 лет только рекомендуют оставаться дома
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Также обязательные ограничения сняли с людей с хроническими заболеваниямиТакже обязательные ограничения сняли с людей с хроническими заболеваниямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ограничения по коронавирусу в Воронежской области продлили до 28 июня включительно. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе регионального правительства. Однако был введен ряд новых послаблений, несмотря на то, что требуемые показатели так и не пришли к норме.

В частности, теперь разрешена торговля мебелью - соответственно воронежцы смогут уже в ближайшее время посетить профильные магазины.

Но и это не все: как отметил в облправительтсве, «самоизоляция для ряда категорий граждан теперь отнесена к рекомендации».

Теперь в указе так: если раньше должны были «обязать» граждан «в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2.. (речь в основном идет о хронических проблемах со здоровьем - от авт.)» соблюдать самоизоляцию, то теперь им ее только «рекомендуют».

Но не забывайте про масочный режим.

19 июня в Воронеже от коронавируса умерли еще два человека. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 30 смертей от коронавируса.

Напомним, всего с момента наблюдений COVID-19 заразился 5461 житель области. Вылечился 2861 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем собираются выпускать более миллиона ЖК-телевизоров в год
Ограничения по коронавирусу продлили в Воронежской области: однако с пенсионеров сняли обязательную самоизоляцию
Филармония покажет воронежцам записи эксклюзивных концертов
Знакомый похитил с карты жительницы Воронежа 5000 рублей
В Воронеже в новом детском корпусе тубдиспансера начались отделочные работы
Онлайн-знакомство с девушкой во время карантина обернулось для воронежца потерей сбережений
Воронежские артисты станцуют в телепроекте "Большой балет"
Губернатор согласился упростить воронежским рестораторам оформление летних веранд
Воронежского протоиерея госпитализировали с пневмонией
Фестиваль "Воронеж фольклорный" пройдет в онлайн формате
Очередь из нескольких сотен воронежцев к чудотворной иконе разошлась только после приезда полиции
В Старом Осколе задержали разбойника, полгода назад избившего и ограбившего воронежца на Московском проспекте
Воронежскому зоопарку выделят дополнительное финансирование в связи с коронавирусом
Во время генеральной репетиции парада Победы в Воронеже перекроют улицы для автомобилистов и пешеходов
Директора воронежской юрфирмы поймали на мошенничестве на 3,5 млн рублей
В Воронежской области на выходных пройдут массовые проверки водителей