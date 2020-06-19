К 19 июня еще у 203 воронежцев диагностировали коронавирус

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:19:24+03:00

Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 5461 жителя региона

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19 июня региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новых заражениях - COVID-19 диагностировали еще у 203 жителей региона. Таким образом, с начала наблюдений коронавирус диагностировали у 5461 жителя региона.

По состоянию на утро 19 июня, выздоровели от новой болезни 2616 воронежцев. К сожалению, 28 случаев заражения закончились летально.

На днях Рамонский райсуд оштрафовал на 200 тысяч рублей кондитерскую фабрику в Богданово за допущение вспышки коронавируса: на предприятии некачественно дезинфицировали помещения - не тем средством и всего один раз в день. В итоге на фабрике заболели 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU