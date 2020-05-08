Масочный режим в Воронеже в период коронавируса: где купить средства защиты и не будет ли дефицита?

Масочный режим в Воронежской области с 12 мая ввел губернатор Александр Гусев. Средства индивидуальной защиты понадобятся, если вы захотите проехать в общественном транспорте или зайти, например, в аптеку или магазин.

Нарушителям придется ответить по статье 20.6.1 КоАП - о том, как работают штрафные санкции, мы недавно писали.

Сейчас же «КП-Воронеж» постаралась разобраться в ключевых вопросах:

Зачем нужен масочный режим?

Вирус передается от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем, через микрокапли, которые образуются, когда люди чихают, кашляют или просто говорят.

- Нужно понимать, что не у всех инфицированных Covid-19 проявляются симптомы. Это главная проблема. Вы не можете достоверно знать: те, кто окружают вас, здоровы или нет? Человек может быть переносчиком заболевания, даже не осознавая того. И он не виноват. Обследовать одномоментно всех жителей региона - нереально. Поэтому я, как медик, считаю, что важен комплекс мер профилактики. В общественных местах советую носить не только маски, но и перчатки, ведь вы соприкасаетесь с тележками в магазинах, банкоматами, поручнями, к которым мог прикасаться инфицированный человек, - считает председатель Комитета по труду и социальной защите населения Воронежской Облдумы, главный внештатный неонатолог региона Людмила Ипполитова.

Отметим, что только по официальным данным Роспотребнадзора, 57% заболевших коронавирусом в Воронежской области переносят заболевание без симптомов.

В транспорте, вероятно, можно будет сразу же купить маскуФото: Иван МАКЕЕВ

В маске нужно быть все время?

Нет. Более того, в облздраве напоминают, что носить маску в безлюдных или открытых местах - бессмысленно.

Другое дело общественные площадки: список, где нельзя будет находиться с неприкрытым лицом, мы недавно публиковали.

- Маска не на 100% предохраняет от инфекции. Но, по литературным данным, до 50% доказана эффективность ношения маски для профилактики. Маска - это часть культуры нашего общения в условиях пандемии. При этом важно правильно ее носить, - говорит Людмила Ипполитова.

В региональном департаменте здравоохранения рекомендуют менять маску на новую каждые 2-3 часа или чаще.

Если маска одноразовая - не надевайте ее повторно, выбрасывайте. Если многоразовая - постирайте и погладьте утюгом.

Не будет ли дефицита масок?

Вопрос :«Где маски?» - был одним из самых популярных на «горячей линии» по коронавирусу в регионе, по крайней мере, в первые недели режима самоизоляции. После власти сообщили о закупке около миллиона медицинских масок. Как же обстоит ситуация сейчас?

- Раньше действительно были вопросы по поводу отсутствия масок в продаже. Сейчас такие обращения единичны. Как правило, они связаны с удаленностью отдельных поселений в районах области. В Воронеже вопросов о недостатке масок я в последнее время не слышал, - отмечает заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Воронежской области Виталий Попов. - Купить средства индивидуальной защиты предлагают многие организации как внутри региона, так и за его пределами. Можно, например, заказать их бесконтактным способом на конкретный адрес.

Порядка 15 ателье и текстильных предприятий шьют защитные маски в Воронежской области. Ежедневный объем производства - 75 тысяч штук. За тот период, что действуют ограничительные меры, было сшито более 500 тысяч многоразовых масок.

В случае необходимости из других регионов может быть организована поставка более 1,5 млн штук одноразовых масок еженедельно.

Сейчас такие аппараты работают в Москве. Но, быть может, появятся и в Воронеже?Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько сейчас стоят средства индивидуальной защиты?

- Что касается цен на маски - то они никогда не регулировались антимонопольной службой. Мы следим за тем, чтобы действия участников рынка соответствовали закону «О защите конкуренции». Могу сказать, что цены на маски - конкурентные. К тому же в последнее время стоимость, если сравнивать с той, что была три недели назад, снизилась, в том числе во многих аптечных сетях, так как выросло количество предложений, - отмечает Виталий Попов.

«КП-Воронеж» провела небольшой собственный мониторинг: в городских аптеках можно найти, как правило, одноразовые маски по цене от 35 рублей. Хотя в отдельных случаях стоимость за одну штуку поднимается и до 45-60 рублей. Продают и оптом.

В одном из случаев нам удалось найти даже медицинскую трехслойную маску за 15 рублей - но указано, что «товар находится в пути».

В некоторых аптечных сетях также можно заказать так называемые «противовирусные наборы», куда помимо средств индивидуальной защиты входят различные таблетки и спреи.

Один из поставщиков, который занимается доставкой масок в Воронежскую область из других регионов, на условиях анонимности, рассказал, что привозил маски и из Ивановской области, и из Удмуртии. Искать приходится по всей стране. По его словам, производители увеличили стоимость, объясняя это тем, что подорожали материалы.

А как же многоразовые маски?

Такие нужно искать, скорее всего, не в аптеках, а в каких-либо ателье или магазинах тканей. Цены начинаются также от 35 рублей, но верхнюю границу обозначить сложно - все зависит от материалов и качества работы.

Нам, например, удалось купить двухслойную маску из бязи за 40 рублей, а черную хлопковую - за 65 рублей.

- Когда началась пандемия коронавируса, и в аптеках стали раскупать медицинские маски, подумала: «Неужели мы не сошьем несколько масок для себя?», - рассказывает предприниматель Наталья Бабкина, до этого она занималась пошивом сумок, - Потом помогли знакомым медикам - сделали для них дополнительные многоразовые маски. Дальше начало работать сарафанное радио. Мы разработали лекала и изучили ГОСТы. Наши маски проверяли в Роспотребнадзоре - сказали, что они соответствуют необходимым нормам.

В другом ателье - «Новый стиль» - в день производят примерно по 2000 масок. И спрос, похоже, в ближайшее время не упадет.

- Видя, что людям нужны маски, но возможности найти их у людей не всегда есть, мы начали шить средства индивидуальной защиты. Мы делаем многоразовые маски из бязи. Они выдерживают более ста стирок. У нас 42 рубля стоит двухслойная маска и 35 - однослойная, - делится воронежский предприниматель Елена Романова.

Ранее волонтеры благотворительных организаций «Рассвет» и «Бутик добра» начали шить многоразовые маски для воронежских больниц.

Средства индивидуальной защиты нужны всей семьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть ли детские маски?

Так как масочный режим обязателен для всех жителей в указанных местах, это нам подтвердили в пресс-службе областного правительства, у родителей возник вопрос: «Что же делать с детьми?»

Если отказаться от похода с малышом в магазин вполне реально, то, как быть, если ребенка куда-либо необходимо отвезти на общественном транспорте или такси?

- Бывают детские маски, но, к сожалению, сейчас их нет в ассортименте. В ближайшей поставке их также не стоит ожидать, - сообщили нам на горячей линии одной из сети аптек города.

Так что, если вам никак не обойтись и необходимо с ребенком посетить то или иное общественное место, придется как-то выкручивать с обычной маской. Хотя опять же остается вариант с многоразовыми масками.

- Сначала было много заказов на детские маски. Мы даже не успевали их шить. Чаще всего спрашивали для детей 7-12 лет. Вообще мы, например, еще выпускали маски для малышей 3-6 лет, а также женские и мужские, - комментирует Наталья Бабкина.

Маска - это часть культуры нашего общения в условиях пандемииФото: Алексей БУЛАТОВ

Где помимо аптек купить маски?

В сетевых магазинах «Перекресток», «Магнит», «Семь дней», «Метро», «Ассорти идей», «Окей», «ВкусВилл», «Центрторг», «Линия», «Ашан», как правило, встречаются и одноразовые маски, и целые наборы «рукоделия», которые подразумевают, что вы сами смастерите себе средство защиты из предложенных компонентов.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, маски можно найти в магазинах парфюмерии, например в ТЦ «Европа» или ТЦ «Космос», в павильонах в подземном переходе у цирка, в киоска «Табакерка» или «Сегодня пресс», а также на Центральном рынке.

Еще один интересный опыт: маски, вероятно, можно будет купить непосредственно в общественном транспорте. Напомним, с 12 мая водители маршруток будут просить горожан без средств индивидуальной защиты выйти из автобуса.

Также маски можно найти в ателье и спецмагазинах:

- «Спецодежда Черноземье» - Ленинский проспект, д. 174в - (290-90-30);

- «Магия моды» - ул. Плехановская, д. 46 - (8-961-61-61-616);

- Воронежская трикотажная мануфактура - ул. Кирова, д. 1 и д. 5, ул. Домостроителей, д. 45, ул. Куколкина, д. 32 - (279-03-47; 8-920-229-36-96);

- «Веко» - ул. Г. Лизюкова, д. 85 - (8-920-229-20-35);

- Ателье № 1, - ул. Шишкова, д. 72/4, - (8-951-553-61-08, 8-906-590-29-76);

- ООО «РСТ» - ул. Беговая, д. 158А - (8-910-34-70-755);

- «Новый стиль» - ул. Средне-Московская, д. 6А - (8-910-24-224-88);

- «Мерлис» - ул. Революции 1905 г., д. 86;

- «КомбатГрупп» - рынки «Остужевский», «Птичий».