В Воронежской области "замерли" показатели по выходу из ограничений из-за коронавируса

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:12:17+03:00

Коэффициент распространения инфекции и свободный коечный фонд пока не дотягивают до нормы

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В Воронежской области уже длительное время показатели, определяющие возможность выхода из ограничений по коронавирусу, буквально "замерли" на одном месте.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, коэффициент распространения инфекции при норме 0,8 у нас составляет 0,95. Виной тому ежедневный прирост заболевших. На сегодняшнее утро он составил 200 человек. А всего инфекцию нашли у 5863.

Второй показатель - свободный коечный фонд - тоже застыл на отметке, немного не дотягивающей до 30%. Если быть точнее он составил 29,1% при норме 50%.

И наконец, тестирование на 100 тысяч жителей - 199,7 (норма - 90).

Все это не позволяет региональным властям существенно смягчить режим самоизоляции. В минувшую пятницу губернатор его продлил до 28 июня. В соответствие с его указом теперь обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет перешла в категорию рекомендуемой. Кроме того, разрешена работа магазинов, торгующих мебелью.

ИСТОЧНИК KP.RU