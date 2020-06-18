В Воронеже больных коронавирусом начали лечить с помощью плазмы
Департамент здравоохранения Воронежской области сообщил о начале лечения больных коронавирусом с помощью переливания им плазмы от переболевших пациентов. Пока методику, положительно зарекомендовавшую себя при лечении в столице и за рубежом, опробуют в нашем регионе в тестовом режиме.
Напомним, суть метода состоит в том, что антитела к коронавирусу, содержащиеся в плазме переболевших людей, попадая в организм больного человека, позволяют ему скорее «распознать» вирус и выработать к нему защиту.
По данным на утро 18 июня в Воронежской области 5258 случаев коронавируса (+196 новых заболевших за сутки). 219 человек выздоровели. 28 человек скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU