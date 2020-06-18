В Воронежской области еще 219 человек победили коронавирус

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:36:29+03:00

Общее число выздоровевших к этому моменту составляет 2616 человек

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области на 18 июня еще 219 человек смогли победить коронавирус. Таким образом, общее количество выздоровевших составило 2616 человек. По этому показателю мы находимся на шестом месте в стране (больше победили болезнь в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Ленинградской областях).

К сожалению, вчера еще три человека скончались от COVID-19, а всего в этом списке уже 27 жертв.

Напомним, 18 июня инфекция подтвердилась у 196 человек. Число зараженных составило 5258 человек.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений, пока не позволяют в Воронежской области смягчить режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU