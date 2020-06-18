2020-06-18T09:36:51+03:00
Общество

В Воронежской области коэффициент распространения инфекции в шаге от нормы

А вот свободный коечный фонд держится на уровне 28-29%
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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Сегодня, 18 июня, региональный оперштаб по коронавирусу опубликовал показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области. И вновь два из них не позволяют это сделать.

Во-первых, коэффициент распространения инфекции составил 0,9, при норме, напомним, 0,8. На это утро инфекция подтвердилась у 196 человек. Вчера цифра была чуть больше - 201.Таким образом, общее количество заболевших с учетом последних цифр составило 5258. Очередная вспышка коронавируса произошла в Таловской районной больнице - там заразились 14 сотрудников.

Второй показатель - свободный коечный фонд для лечения COVID-19 - тоже не дотягивает. На 18 июня его процентное соотношение - 28,8% при норме, позволяющей выходить из ограничений, 50%.

И третий показатель - тестирование на 100 тысяч жителей - в Воронежской области составил 203 (при норме 90).

ИСТОЧНИК KP.RU

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