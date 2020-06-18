2020-06-18T09:45:43+03:00
Общество

У 196 воронежцев на 18 июня подтвердился коронавирус

Всего заболевших в регионе 5258
Татьяна МИСТЮКОВА
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Архив "КП".Архив "КП".
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На четверг утро от регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом пришли новые цифры: 18 июня инфекция подтвердилась у 196 человек. Таким образом, общее число зараженных составило 5258 человек. Победили болезнь по последним данным, которые оперштаб предоставил 17 июня, 2397.

Хочется верить, что рост COVID-19 в Воронежской области начал замедляться - вот уже несколько дней количество заболевших потихоньку уменьшается. Вчера их было 201. А ранее в печальную статистику добавила цифры Таловская районная больница, где выявили 14 случаев Covid-19.

А вчера стало изветстно, что от коронавируса скончались еще три человека и общее количество смертей составило 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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