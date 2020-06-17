2020-06-17T09:18:24+03:00
Общество

В Воронежской области 17 июня число зараженных коронавирусом превысило 5 тысяч

За последние сутки выявили 201 новый случай заболевания
Олег ИВАНОВ
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Общее числи заболевших COVID-19 выросло в нашем регионе до 5062Общее числи заболевших COVID-19 выросло в нашем регионе до 5062Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области 17 июня официально подтвердили заражение новым коронавирусом 201 человека. То есть общее числи заболевших COVID-19 выросло в нашем регионе до 5062. Об этом сообщили в оперативном штабе.

За день до этого, 16 июня, вирус выявили также у 201 человека.

16 июня стало известно о вспышке коронавируса произошла в Таловской районной больнице. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в медучреждении выявили 14 случаев COVID-19.

В тоже время в Воронежской области число жертв нового коронавируса увеличилось до 24. В оперативном штабе 16 июня сообщили о еще двух смертях пациентов с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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