В Воронежской области 17 июня число зараженных коронавирусом превысило 5 тысяч
В Воронежской области 17 июня официально подтвердили заражение новым коронавирусом 201 человека. То есть общее числи заболевших COVID-19 выросло в нашем регионе до 5062. Об этом сообщили в оперативном штабе.
За день до этого, 16 июня, вирус выявили также у 201 человека.
16 июня стало известно о вспышке коронавируса произошла в Таловской районной больнице. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в медучреждении выявили 14 случаев COVID-19.
В тоже время в Воронежской области число жертв нового коронавируса увеличилось до 24. В оперативном штабе 16 июня сообщили о еще двух смертях пациентов с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU