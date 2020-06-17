В Воронежской области 17 июня умерло трое пациентов с COVID-19

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:16:18+03:00

В то же время за сутки выздоровел 281 человек

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17 июня в Воронежской области число жертв COVID-19 выросло до 27. То есть за последние сутки умерли еще три человека с новым вирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Также 17 июня выписали еще 281 человека, победившего новый коронавирус - это рекордное число для нашего региона. Таким образом, выздоровели уже 2 397 пациентов.

В то же время 17 июня официально подтвердили заражение новым коронавирусом 201 человека. То есть общее числи заболевших COVID-19 выросло в нашем регионе до 5062.

ИСТОЧНИК KP.RU