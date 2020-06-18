В Воронежской области еще один человек умер он коронавируса

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:32:19+03:00

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Только что стало известно, что еще один человек скончался в Воронежской области от COVID-19. Общее количество жертв c начала пандемии в регионе составило 28, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Напомним, на утро 18 июня еще у 196 жителей подтвердилась инфекция, а всего с начала пандемии ковид обнаружили у 5258 человек.

Также сегодня стало известно, что 219 человек смогли победить коронавирус. Таким образом, общее количество выздоровевших составило 2616 человек. По этому показателю мы находимся на шестом месте в стране (больше победили болезнь в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Ленинградской областях).

ИСТОЧНИК KP.RU