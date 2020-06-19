В Воронежскую область привезли первую партию нового препарата против коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T20:26:55+03:00

Лекарство будут применять в стационарных условиях под контролем врачей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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17 июня в Воронежскую область поставили первую партию нового препарата – 100 упаковок «Авифавира». Мы уже рассказывали, что это первый российский препарат для лечения коронавируса.

Лекарство будут применять в стационарных условиях под контролем врачей. Также проходит тест методики использования переливания плазмы от уже переболевших. Об этом 18 июня на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу заявил руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин.

В целом сегодня в регионе обеспечен трехмесячный неснижаемый запас лекарственных препаратов.

Всего развернуто 3226 мест для лечения больных в 32 стационарах. Кроме того, департамент здравоохранения области готов обеспечить еще 150 дополнительных коек, если потребуется, в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU