2020-06-11T17:01:55+03:00
Происшествия

В Воронеже полицейского, устроившего ДТП с одним погибшим и двумя ранеными, отправили под домашний арест

Там 24-летний участковый просидит два месяца [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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"Тойота" после того, как сбила людей, врезалась в магазин."Тойота" после того, как сбила людей, врезалась в магазин.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Избрали меру пресечения 24-летнему полицейскому, вечером 9 июня устроившему смертельное ДТП на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской.

- Участкового отправили под домашний арест – до 8 августа, - сообщили в региональном СУ СК.

Напомним, 9 июня около 19.20 «Тойоту» полицейского резко унесло вправо. Машина вылетела на тротуар и сбила насмерть 42-летнего воронежца Дмитрия Журавлева, инженера связи, возвращавшегося домой с работы. Также «Тойота» ударила 42-летнюю жительницу Эртиля (по данным очевидцев, ей оторвало руку) и 71-летнюю пенсионерку из Воронежа. Обе женщины находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Иномарка потом еще и врезалась в магазин.

Момент ДТП попал сразу на два видео. По одному вина полицейского очевидна, по другому можно разглядеть, что ему помешала машина, выехавшая на встречную полосу.

Участковый, во время ДТП бывший не на службе и, по предварительным данным, в трезвом состоянии, от дачи показаний отказался. «КП-Воронеж» удалось узнать, что он после окончания профильного института не отработал в полиции и года. В региональном ГУ МВД заявили, что в случае подтверждения вины его уволят. А пока и участкового, и даже и.о. начальника отдела полиции, в котором он работал, отстранили от дел до окончания служебной проверки.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Воронеже полицейский на Тойоте сбил пешеходов: один из них погиб, двое ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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