В воронежском УФСИН дали свою версию состояния здоровья Сергея Колодяжного

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:44:54+03:00

Когда Сергей Колодяжный сможет вернуться к ученым занятиям на свободе, пока неясно. Фото: из архива «КП»

Ранее адвокат экс-ректора опорного университета заявил, что его подзащитному было так плохо, что он даже не мог встать с кровати

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В региональном УФСИН прокомментировали информацию о том, что экс-ректор опорного вуза Сергей Колодяжный попал в больницу из-за обострения сахарного диабета. Напомним, об этом заявил адвокат ученого Сергей Коноплев. По его словам, в какой-то момент Колодяжный из-за резкого поднятия уровня сахара в крови даже не мог встать с кровати.

У представителей УФСИН другая версия развития событий. По их данным, врачи медицинской части диагностировали болезнь и приняли решение отвезти Колодяжного из СИЗО в ведомственное медучреждение. В УФСИН утверждают, что состоянии здоровья экс-ректора медработники оценивают как удовлетворительное и стабильное.

Напомним, бывшего ректора Воронежского опорного университета обвиняют во взятке в 2 миллиона рублей от доцента того же вуза. Сергею Колодяжному обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Наказание по ней предусматривает штраф от трех до пяти миллионов рублей либо тюремный срок – от 8 до 15 лет.

Кроме того, силовики не исключают участие Колодяжного в афере, связанной с похищением премий на 70 миллионов рублей. Они должны были быть выплачены сотрудникам университета, но, как подозревают следователи, могли осесть в карманах ректора и других руководителей вуза. Сам Колодяжный придерживается позиции, что дело могли «сфабриковать» подчиненные, которые имели доступ к бухгалтерской документации.

Экс-ректор не признает свою вину, а в этом случае часто до суда подследственные остаются в СИЗО. Колодяжный будет сидеть за решеткой, как минимум, до 28 июля.

Бывший руководитель опорного вуза на суде заявлял, что, когда выйдет на свободу, намерен посвятить себя науке и заботам о семье. Дочь Сергея Колодяжного не так давно пострадала на пожаре, когда при непонятных обстоятельствах сгорела его дача. Ранее у ректора сожгли машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU