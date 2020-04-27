Арест экс-ректора воронежского опорного вуза продлили на три месяца

27 Апр 2020 2020-04-27T16:02:29+03:00

На заседании по апелляции в Воронежском областном суде с Сергеем Колодяжным общались с помощью видеосвязи. Фото: из архива «КП»

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27 апреля Ленинский районный суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей экс-ректора Воронежского опорного вуза Сергея Колодяжного. Теперь он проведет в СИЗО период времени, как минимум, до 28 июля. Срок предыдущего решения по аресту истекал 28 апреля.

В суде пояснили, что в остальном, по сути сохранился статус-кво: Колодяжный своей вины не признает, а следователи придерживаются позиции, что из-за этого лучше до суда ему побыть за решеткой.

Напомним, громкий скандал грянул 2 марта. В этот день Сергея Колодяжного задержали. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

4 марта на заседании Ленинского районного суда сообщили, что уголовное дело возбудили 28 февраля на основании заявления одной из сотрудниц опорного вуза. Женщине-доценту якобы за взятку Колодяжный обещал общее покровительство и начисление премий. За это, по ее словам, она отдала ректору в общей сложности два миллиона рублей. Доцент утверждала, что деньги передавала в кабинете Колодяжному несколько раз, и только однажды - в мае 2017 года - «кинула» ему 51 тысячу рублей на карту.

Также сотрудники Следственного комитета разбираются в другом деле, связанном с техническим университетом, - о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии СК, руководители вуза могли незаконно получить 70 млн рублей в виде «возвратов» премий. Трех проректоров вуза по нему вначале задержали, а потом выпустили на свободу. Адвокат Колодяжного Сергей Коноплев утверждают, что он здесь вовсе не при чем. Однако не исключено, что в перспективе оба дела могут быть объединены в одно производство.

Сам ректор придерживается позиции, что дело могли «сфабриковать» подчиненные, которые имели доступ к бухгалтерской документации. Колодяжный полагает, что они сами забирали премиальные и решили спасти себя, «подставив» его. Как бы то ни было, в результате скандала руководитель вуза лишился своей должности, а также статуса сторонника в партии «Единая Россия».

Колодяжный сообщил, что, когда выйдет из СИЗО, хочет заняться исключительно научной работой. А также заботиться о дочери, пострадавшей при пожаре, где сгорел его дом.

В то же время представитель Следственного комитета Зорро Полатов на заседании суда выразил уверенность, что, находясь под домашним арестом, Колодяжный способен оказать давление на свидетелей и уничтожить документы. Ленинский районный суд принял сторону силовиков, а Воронежский областной, рассмотрев апелляцию экс-ректора, не отменил его решение.

Видимо, аргументы Зорро по-прежнему суд считает более убедительными, чем доводы защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU