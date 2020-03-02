В деле ректора воронежского опорного вуза идет речь о взятке в два миллиона рублей

Подтвердилась информация, что ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергея Колодяжного подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ)

Напомним, Сергей Колодяжный, по информации источника «КП-Воронеж», близкого к силовым ведомствам, 2 марта оказался в изоляторе временного содержания.

- По версии следствия, с января 2015-го по январь 2020 года ректор ВГТУ получил от подчиненного взятку - не менее 2 млн рублей, ранее выплаченные в виде систематических премий к зарплате. Средства были получены ректором за совершение действий в отношении данного сотрудника, которые входят в его служебные полномочия как должностного лица, а равно за общее покровительство по службе, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

С января 2015-го по февраль 2020 года сотрудники ВГТУ получили из бюджета не менее 70 млн рублей в виде премий. Речь идет как минимум о 14 работниках воронежского опорного вуза. По предварительному сговору им изготовили приказ о ежемесячном премировании. Суммы были явно завышены. Потом эти сотрудники, по версии следствия, делились средствами с руководством учебного заведения.

Следователи с работниками УФСБ и УМВД провели обыски. Свидетелей допрашивают.

- Четверо должностных лиц учебного заведения задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них мер пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СК России Максим Гуров.

Дозвониться до самого Сергея Александровича нам не удалось – телефон ректора выключен. В пресс-службе опорного вуза от комментариев отказались, сославшись на то, что не в курсе данной ситуации. В силовых ведомствах обещали прокомментировать ее чуть позже.

Тем временем на официальном сайте «Единой России», в которой состоит Сергей Колодяжный, удалили страницу с его биографией. Отметим, что он - председатель регионального совета сторонников воронежского регионального отделения партии.

Ранее ректор уже имел дело с силовиками, однако в тех случаях он выступал потерпевшей стороной. В августе 2018 года кто-то поджег его двухэтажный коттедж. В момент пожара в здании находились жена и дочь Сергея Колодяжного. Им пришлось выпрыгивать из окон. От дома, расположенного в СНТ им. Мичурина в Новоусманском районе, остался лишь каркас. Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Весной того же года на улице 20 лет Октября сгорел служебный автомобиль ректора «Мицубиши-Паджеро». По всем признакам это тоже был поджог.

В 2016-м неизвестные спалили его «Ленд Ровер». Два года полицейские не могли выйти на подозреваемого. Но все же задержали 24-летнего жителя Лисок. Вину парень не признал, но экспертиза доказала, что следы на бутылке совпадают с его отпечатками пальцев. Расследование уголовного дела возобновили.