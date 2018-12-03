2018-12-03T16:48:45+03:00
Происшествия

В Воронежской области спустя 2 года поймали поджигателя автомобиля ректора ВГТУ

Свою вину 24-летний лискинец не признает
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Андрей ЕРМОЛЮК
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В Новоусманском районе спустя два года все-таки поймали поджигателя «Ленд Ровера» за четыре миллиона рублей. Дорогостоящий автомобиль принадлежал ректору ВГТУ Сергею Колодяжному. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 3 декабря.

Все произошло 12 мая 2016 года в садоводческом некоммерческом товариществе им. Мичурина. В 2.45 ночи 40-летний местный житель обратился в полицию, он рассказал, что его автомобиль подожгли. Машина, стоимостью четыре миллиона, была припаркована возле его дома на улице Центральной. На место выехали правоохранители и пожарный расчет. Огонь потушили, но «Ленд Ровер» полностью сгорел. На месте нашли только лишь бутылку из-под зажигательной смеси.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

Два года сотрудники полиции не могли выйти на подозреваемого. И вот накануне правоохранители получили оперативную информацию от свидетеля, благодаря которой удалось установить поджигателя. Им оказался 24-летний житель города Лиски. Его задержали. Вину мужчина не признает, однако с помощью экспертизы полицейские выяснили, что следы на бутылке совпадают с его отпечатками пальцев.

Расследование уголовного дела возобновили. Теперь поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.

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