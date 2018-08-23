Ректор опорного вуза Воронежа после пожара в доме: «Осталось только двое джинсов и костюм»

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-23T16:23:34+03:00

Все, что осталось от двухэтажного дома Сергея Александровича. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Сергей Колодяжный рассказал о покушении на свою семью и его возможных причинах

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- Это был сознательный поджог, чтобы убить всю мою семью. В тот момент жена и ребенок были дома. Хорошо, что не уснули. Когда начался пожар, им пришлось выпрыгивать из окон, - рассказывает ректор воронежского опорного вуза Сергей Колодяжный.

Двухэтажный коттедж главы ВГТУ начал полыхать 21 августа около десяти часов вечера. Дом, от которого сейчас остался лишь каркас, расположен в СНТ им. Мичурина в Новоусманском районе. В том, что жилище поджигали целенаправленно, не сомневается не только сам ректор, но и силовики. Следователи СУ СКР по Воронежской области возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Вдобавок сам Сергей Александрович подтвердил факт наличия записи, на которой видно, как некий предмет с зажигательной смесью летит в дом.

«Жена и дочь в плохом состоянии»

Это далеко не первый раз, когда имущество ректора опорного вуза пытаются уничтожить. В 2016 году неизвестные спалили его «Ленд Ровер». По сообщению пресс-службы регионального СУ СКР, тогда преступники хотели сжечь и дом Колодяжного, но не смогли довести дело до конца «по независящим от них обстоятельствам». А весной этого года на улице 20 лет Октября сгорел служебный автомобиль ректора «Мицубиши-Паджеро». По всем признакам это тоже был поджог.

Тогда материальный ущерб был значительный, но не до такой степени, как в этот раз.

- Чтобы вы понимали, у меня осталось двое джинсов и один костюм. Хорошо, что соседи напротив дали жене сланцы после того, как они выпрыгнули. Дочку тоже одели соседи, потому что у них сын примерно того же роста и комплекции. Вчера поехали покупать новые вещи. У нас ничего не осталось, - добавляет Сергей Колодяжный.

Сергей Колодяжный.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Но, конечно, сейчас ректора больше волнует далеко не материальный аспект произошедшего.

- Неважно, как я себя чувствую. Главное - как чувствует себя жена и ребенок. А они в очень плохом состоянии. И в психологическом, и в физическом.

«Колодяжный и его семья не выгодны»

Что же все-таки произошло? Кто так долго и упорно пытается испортить жизнь ректору опорного вуза?

- Я не просто догадываюсь, кто это сделал, я знаю на 100%. Сейчас я разбираюсь с учетом эффективности выдачи лицензий на территории региона. Практически ни одно из предприятий, которые должны были пройти повышение квалификации через наш университет, фактически на обучении не были. Это продолжалось значительный промежуток времени. Внутренние расследования в вузе показывают, что поддельных материалов было много. Сейчас процесс идет к завершению. Видимо кому-то не нравится. Кто-то хочет выбросить вуз из системы дополнительного образования. Все это приводит вот к таким конфликтам. К тому, что семья и Колодяжный не выгоден не только на территории Воронежской области, но и вообще, - добавляет ректор.

Сергей Александрович обещает обнародовать всю имеющуюся у него информацию после того, как следователи закончат свое расследование.