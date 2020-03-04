2020-03-04T16:56:12+03:00
Общество

Защита ректора воронежского опорного вуза, подозреваемого во взятке, подаст апелляцию

Адвокаты постараются смягчить меру пресечения на домашний арест
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В течение двух недель, вероятно, будет назначено новое заседаниеВ течение двух недель, вероятно, будет назначено новое заседаниеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В ближайшие три дня защита Сергея Колодяжного постарается обжаловать решение Ленинского районного суда о мере пресечения. Напомним, ректора воронежского опорного вуза 4 марта решили оставить под стражей до 28 апреля. Адвокаты постараются изменить меру пресечения на домашний арест. Об этом «КП-Воронеж», сообщили Сергей Коноплев и Сергей Жеребятьев, представляющие интересы ректора в суде.

- Копия постановления получена, она будет обжалована в установленный законом срок. Сторона защиты категорически не согласна с принятым решением, - комментирует Сергей Коноплев.

После того, как жалоба поступит в Ленинский суд, ее перенаправят в областной, и в течение двух недель, вероятно, будет назначено новое заседание.

Напомним, ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергея Колодяжного подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о двух миллионах рублей.

Также возбуждено дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) – 70 млн рублей руководящие сотрудники вуза могли получить незаконно в виде «возвратов» премий.

- В отношении моего доверителя рассматривает только одно уголовное дело по одной статье (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Второе дело возбуждено не в отношении него, а в отношении других лиц. Какого-либо процессуального статуса у него в этом деле нет, - рассказал Сергей Коноплев.

В то же время источник «КП-Воронеж» в силовых структурах считает, что дела со временем могут объединить в одно производство. Играл ли какую-либо роль Сергей Колодяжный в мошенничестве на 70 млн., сказать пока трудно.

В суде ректор сообщил, что подозревает, дело на него могли «сфабриковать» подчиненные, которые имели доступ к бухгалтерской документации, сами забирали премиальные и теперь рискуют лишиться свободы, поэтому решили таким путем «спасти себя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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