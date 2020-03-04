Ректора воронежского опорного вуза отправили на два месяца в СИЗО

4 марта Ленинский районный суд принял решение о мере пресечения для ректора воронежского технического университета Сергея Колодяжного. Напомним, его подозревают в получении от подчиненной взятки на 2 миллиона рублей, не исключено также, что он замешан в мошенничестве на сумму 70 миллионов рублей.

В суде сообщили, что уголовное дело возбудили 28 февраля на основании заявления одной из сотрудниц опорного вуза. Женщине-доценту якобы за взятку Колодяжный обещал общее покровительство и начисление премий. За это, по утверждению подчиненной, она отдала ректору в общей сложности два миллиона рублей. Доцент утверждала, что деньги передавала в кабинете Колодяжному лично, и только раз - в мае 2017 года - «кинула» ему 51 тысячу рублей на карту.

Кроме того, сотрудники Следстенного комитета сообщили о начислении премиальных выплат на 70 млн рублей как минимум 14 работникам ВГТУ. По данным следствия, по предварительному сговору на имя этих сотрудников оформляли приказ о ежемесячном премировании. А после получения денег, они передавали средства руководству учебного заведения.

Первого проректора Сергея Сафонова, а также проректоров по учебной работе Александра Колосова и контрольно-аналитической работе Ларису Перевозчикову задержали по подозрению в пособничестве. По предварительным данным, они выступали в роли посредников при передаче начисленных премий Сергею Колодяжному. Однако сейчас их уже выпустили из изолятора временного содержания.

А вот самому ректору придется в следственном изоляторе задержаться. Представитель Следственного комитета Зорро Полатов сообщил, что 1 марта возбуждено еще одно уголовное дело – по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Кроме того, он заявил, что, оставаясь на свободе, Сергей Колодяжный может оказать давление на свидетелей и уничтожить документы.

Сам ректор заявил, что подал заявление об отставке с поста руководителя вуза. Ранее Колодяжного лишили статуса в партии «Единая Россия». Кроме того, теперь уже экс-ректор заявил, что просит о домашнем аресте, в дальнейшем собирается сосредоточиться исключительно на научной работе. Также его присутствие необходимо для ухода за дочерью, пострадавшей на пожаре. Защита также указывала на неувязку: Колодяжному инкриминировали преступные действия, начиная с января 2015 года, когда он еще не был ректором.

Ленинский районный суд посчитал позицию Следственного комитета более обоснованной и постановил: отправить Сергея Колодяжного в СИЗО до 28 апреля.

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