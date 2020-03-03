Подозреваемого в мошенничестве ректора воронежского опорного вуза лишили статуса в «Единой России»

3 Март 2020 2020-03-03T17:10:09+03:00

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Как рассказывала «КП-Воронеж», на официальном сайте «Единой России», сторонником которой был Сергей Колодяжный, удалили страницу с его биографией. Он - председатель регионального совета сторонников воронежского регионального отделения партии. Но с связи с обвинениями в мошенничестве и взяточничестве, об этом статусе теперь можно говорить в прошедшем времени.

- Сергей Колодяжный был сторонником партии. В связи с тем, что на него было заведено уголовное дело, согласно нашему уставу, он утратил статус сторонника, - объяснил «КП-Воронеж» представить фракции «Единая Россия». Соответственно, если вдруг дело «развалится», то Сергей Колодяжный будет восстановлен в своем статусе.

Напомним, по версии следствия, с января 2015-го по январь 2020 года ректор ВГТУ получил от подчиненного взятку - не менее 2 млн рублей

Сергей Александрович представлял партию также в Воронежской областной Думе. Он был избран по партсписку и возглавлял комитет по строительной политике. Лишиться своего места в органе местного самоуправления Сергей Колодяжный может лишь в том случае, если его признает виновным суд, либо же если ректор сам изъявит желания отказать от своих полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU