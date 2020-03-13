Воронежский областной суд оставил ректора опорного вуза в СИЗО

13 марта Воронежский областной суд вынес решение по апелляции, поданной адвокатами экс-ректора технического университета Сергея Колодяжного. Сторона защиты в лице Сергея Коноплева (Сергей Жеребятьев отказался представлять ректора) пыталсь доказать, что ученый муж может дожидаться суда, находясь под домашним арестом. Безуспешно. Колодяжного оставили в следственном изоляторе, как минимум, до 28 апреля.

Напомним, наверное, самый громкий скандал последних лет в воронежском ученом сообществе разразился 2 марта. В этот день Сергея Колодяжного задержали. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

4 марта на заседании Ленинского районного суда, решавшего, оставить ли Колодяжного в СИЗО или отпустить под домашний арест, сообщили, что уголовное дело возбудили 28 февраля на основании заявления одной из сотрудниц опорного вуза. Женщине-доценту якобы за взятку Колодяжный обещал общее покровительство и начисление премий. За это, по ее словам, она отдала ректору два миллиона рублей. Не сразу, частями. Доцент утверждала, что деньги передавала в кабинете Колодяжному лично, и только раз - в мае 2017 года - «кинула» ему 51 тысячу рублей на карту.

Кроме того, сотрудники Следственного комитета разбираются в другом деле, связанном с техническим университетом, - о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии СК, руководители вуза могли получить 70 млн рублей незаконно в виде «возвратов» премий. В этой истории роли руководителей вуза пока неясны. Трех проректоров по нему вначале задержали, а потом выпустили на свободу. Адвокаты Колодяжного утверждают, что он здесь вовсе не при чем. Однако источник «КП», знакомый с ходом следствия, не исключает, что в перспективе оба дела могут быть объединены в одно производство.

Сам ректор заявил, что дело могли «сфабриковать» подчиненные, которые имели доступ к бухгалтерской документации. Колодяжный полагает, что они сами забирали премиальные и решили спасти себя, «подставив» его. При этом руководитель вуза заявил о сложении с себя полномочий ректора. Еще раньше его лишили статуса сторонника в партии «Единая Россия».

Колодяжный сообщил, что после такого скандала хочет заняться исключительно научной работой. А также заботиться о дочери, пострадавшей при пожаре, где сгорел его дом.

В то же время представитель Следственного комитета Зорро Полатов на заседании суда выразил уверенность, что, находясь под домашним арестом, Колодяжный способен оказать давление на свидетелей и уничтожить документы. Суд посчитал его аргументы наиболее убедительными и оставил ректора в СИЗО до 28 апреля. А адвокаты это решение обжаловали.

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