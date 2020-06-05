Адвокат экс-ректора воронежского опорного университета: «Сергею Колодяжному стало так плохо, что он не мог встать с кровати»

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:03:12+03:00

Сергей Колодяжный за несколько месяцев из ректора одного из двух крупнейших вузов Воронежа превратился в пациента тюремной больницы. Фото: из архива «КП»

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Адвокат бывшего ректора Воронежского опорного университета Сергей Коноплев рассказал, что состояние здоровья его подзащитного резко ухудшилось:

- Подскочил сахар в крови – до показателя 19 ммоль/час при том, что раньше у Сергея Александровича нормой было 13, максимум 16. Это сухие цифры, а на практике это значило, что он просто не мог встать с кровати. На последнем судебном заседании мы говорили об ухудшении состояния его здоровья, но к нам тогда не прислушались. В итоге 2 июня Сергея Колодяжного гоститализировали в областную туберкулезную больницу №1 регионального УФСИН на улице Пирогова. Надеемся, что там ему помогут. Однако, хотя я и не специалист в медицине, очевидно, что полноценное лечение логичнее проводить в медучреждении, специализирующемся на сахарном диабете. Также могу сказать, что, по сути, с 5 марта следователи не общались с Сергеем Колодяжным, ссылаясь на меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, бывшего ректора Воронежского опорного университета обвиняют во взятке в 2 миллиона рублей от одной из подчиненных – доцента того же вуза. Сергею Колодяжному предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Наказание по ней предусматривает штраф от трех до пяти миллионов рублей либо даже долгий тюремный срок – от 8 до 15 лет.

Кроме того, силовики не исключают участие Колодяжного в афере, связанной с похищением премий на 70 миллионов рублей. Они должны были пойти сотрудникам университета, но, как подозревают следователи, могли осесть в карманах ректора и других руководителей вуза. Впрочем, защита Колодяжного категорически отвергает сам факт его обвинений по этим махинациям. Сам бывший руководитель вуза придерживается позиции, что дело могли «сфабриковать» подчиненные, которые имели доступ к бухгалтерской документации.

Экс-ректор не признает свою вину, а в этом случае, следователи, как правило, неохотно идут навстречу в вопросе помещения под домашний арест. С представителями силовых структур соглашались и местные служители Фемиды. По последнему решению Ленинского районного суда, Колодяжный пробудет в СИЗО, как минимум, до 28 июля.

Напомним, также, что Колодяжному еще до задержания сожгли машину и дачу. Что свидетельствует о том, что Сергей Александрович нажил себе много врагов.

ИСТОЧНИК KP.RU