2020-05-30T10:18:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области 30 мая еще у 89 человек подтвердили коронавирус

Это чуть меньше, чем в последние двое суток, когда количество больных превышало сотню
Юрий КОЗЛОВ
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Число больных коронавирусом в последние дни резко возросло.Число больных коронавирусом в последние дни резко возросло.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Областные власти утром 30 мая подтвердили заражение коронавирусом еще 89 жителей Воронежской области. Судя по этим данным, зараза немного отступила: для сравнения, 29 мая выявили 104 носителя этого вируса, а 28 мая – 110.

Общее число заболевших коронавирусом теперь 1946. Напомним, от этой заразы умерли 18 наших земляков, 1342 вылечились. В медицинских организациях изолированы 1075 человек. Под наблюдением на дому находятся еще 3120 жителей Воронежской области.

Напомним, режим самоизоляции продлили до 15 июня. Однако его сейчас фактически соблюдают очень слабо. По данным специализированного сервиса Яндекса, индекс самоизоляции упал до рекордно низкой отметки. Областные власти даже не исключают, что придется отменить все принятые послабления, чтобы привести ситуацию в норму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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