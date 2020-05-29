2020-05-29T09:45:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области еще у 104 человек подтвердили коронавирус на 29 мая

Общее число заболевших - 1857
Юлия ДИДЕНКО
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Болезнь победили 1293 наших земляка.Болезнь победили 1293 наших земляка.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 104 местных жителей. Общее число заболевших составило 1857 человек. Об этом сообщили в региональном оперштрабе в пятницу, 29 мая. Круг контактов пациентов установлен. С ними ведется работа.

По официальным данным, с подозрением на COVID-19 в медорганизациях региона изолировали 1018 местных жителей. Под наблюдением на дому находятся 3120 человек. Всего с болезнью справились 1293 наших земляка. Накануне скончался 18 пациент с подтвержденным коронавирусом.

Кстати, режим самоизоляции в Воронежской будет продлен до 15 июня, В течение ближайших 18 дней возможны изменения, связанные как с ужесточением, так и с ослаблением ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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