Индекс самоизоляции в Воронеже упал до рекордной отметки
29 мая к 17.00 индекс самоизоляции в Воронеже равен «1,3» - на улице очень много людей. Об этом сообщает онлайн-сервис Яндекса. Но не нужно думать, что это показатель лишь конкретного часа, пятница в целом показала себя как день, когда воронежцы не захотели сидеть дома. С 12.00 и до 14.00 индекс и вовсе ровнялся «1» - это рекордно низкий уровень для времени после наступления пандемии.
Если в конце марта - начале апреля индекс достигал «3,5» и даже «4,0» - практически идеальные результаты, то теперь с каждым днем воронежцам, видимо, все тяжелее оставаться в четырех стенах.
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За сутки в области еще у 104 человек подтвердили коронавирус. Общее число заболевших - 1857. Под наблюдением на дому по-прежнему остаются 3120 человек. Накануне скончался 18 пациент с подтвержденным коронавирусом. Болезнь победили 1342 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU