Индекс самоизоляции в Воронеже упал до рекордной отметки

29 Май 2020 2020-05-29T18:51:00+03:00

Изменить размер текста: A A

29 мая к 17.00 индекс самоизоляции в Воронеже равен «1,3» - на улице очень много людей. Об этом сообщает онлайн-сервис Яндекса. Но не нужно думать, что это показатель лишь конкретного часа, пятница в целом показала себя как день, когда воронежцы не захотели сидеть дома. С 12.00 и до 14.00 индекс и вовсе ровнялся «1» - это рекордно низкий уровень для времени после наступления пандемии.

Если в конце марта - начале апреля индекс достигал «3,5» и даже «4,0» - практически идеальные результаты, то теперь с каждым днем воронежцам, видимо, все тяжелее оставаться в четырех стенах.

Также вы можете ознакомиться с картой распространения коронавируса в Воронежской области: в каких районах больше всего заболевших.

За сутки в области еще у 104 человек подтвердили коронавирус. Общее число заболевших - 1857. Под наблюдением на дому по-прежнему остаются 3120 человек. Накануне скончался 18 пациент с подтвержденным коронавирусом. Болезнь победили 1342 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU