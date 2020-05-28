В Воронежской области умер 18-й пациент, болевший коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T18:50:33+03:00

Стало больше наших земляков, находящихся в больницах и под наблюдением на дому

Изменить размер текста: A A

В областном штабе по противодействию коронавирусу сообщили об еще одном погибшем от этой болезни. Теперь жертв опасной заразы стало 18.

По официальным данным, всего коронавирус диагностировали у 1753 жителей области – только за прошедшие сутки их прибавилось 110. В то же время 27 мая еще 58 человек выздоровели – всего от этой болезни избавились 1293 наших земляка.

Незначительно выросло за сутки число людей, изолированных в медицинских организациях, – на 15 человек. Теперь их 1018. Подросло и количество жителей области, находящихся под наблюдением на дому. Их стало 3120 – тоже на 15 больше, чем сутки назад.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU